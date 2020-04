Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, koronavirüs salgını süresince geçen karantina günlerine, Tottenham iddialarına ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Tottenham'dan teklif almadığını söyleyen Zeki, hedeflerinin arasında Premier Lig'de oynamak olduğunu ifade etti.

Fransa Ligue 1'de bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, TRT SPOR'da açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdüren Zeki, en çok güzel yemek yemeyi özlediğini belirtip, "Karantina bittikten sonra Türk restoranlarına gidip yemek yiyeceğim. Evde ben yemek yapıyorum. Pek becerikli değilim bu konuda" dedi.

"KİMSEDEN BANA TOTTENHAM İÇİN HABER GELMEDİ"

Hedeflerinden ve Tottenham ile adının anılmasıyla ilgili olarak milli futbolcu, "Ben de haberleri gördüm. Kimseden bana haber gelmedi. Hedeflerimin arasında Premier Lig var. Şu an lig yarıda kesildiği için transfer dönemi nasıl olacak bilmiyorum. Şu an beklemedeyiz. Transfer düşünmüyorum şu an. Ligimizde 10 maç daha var. Tottenham'a giden yardımcı hocalarımıza mesaj atmadım, yanlış anlaşılmamak için. Oynayabileceğim bir takım olursa Premier Lig'i düşünebilirim" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK ZORLAYAN NEYMAR'DI"

Fransa'ya ilk geldiğinde fiziksel olarak sıkıntı yaşadığını söyleyen Zeki Çelik, "Antrenmanlarda sürekli yere düşüyordum. Güç sıkıntısı yaşıyordum. 6 ay sonrasında bu durumu aştım. Ligde beni en çok zorlayan futbolcu Neymar'dı. Çok yetenekli biri. Ondan topu almak çok zor. PSG çok kaliteli bir takım. Neymar tutulması zor bir futbolcu. Mbappe ile aynı kanatta olmadığımız için beni çok zorlamıyor, Neymar beni daha çok zorluyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Karantina nedeniyle Fransa'da kalan Zeki, sakatlığı nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan ve şu anda memleketi Trabzon'da bulunan Yusuf ile birlikte kendisinin Fransa'da zorlanmadıklarını ve insanların kendini çok sevdiğini belirtti.