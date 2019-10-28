Zanka için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama: Fenerbahçe'yi ilgilendiren mesele
Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Zanka'nın Denizlispor maçında giydiği "Vatan Size Minnettar." tişörtü ülkesindeki bazı insanları rahatsız etmişti. UEFA'ya şikayet edilmesi talep edilen futbolcu hakkında Danimarka Futbol Federasyonu, "Tişörtü giymiş olması kendisini değil, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele." açıklaması yaptı.
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka Jorgensen'in Süper Lig'de Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan evvel üzerinde "Vatan Size Minnettar." yazan tişörtü giymesi ülkesindeki belli çevreleri fazlasıyla rahatsız etmişti. UEFA'ya şikayet edilmesi talep edilen futbolcu hakkında Danimarka Futbol Federasyonu'ndan gündem yaratan bir açıklama geldi.
Politiken gazetesine açıklamalarda bulunan federasyon yetkilisi Jakob Hayer, "Zanka'yı ve inandığı değerleri çok iyi biliyorum. Tişörtü giymiş olması kendisini değil, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele." ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki savunmacının kendisi hakkında başlatılan karalama kampanyasına cevap verip vermeyeceği ise büyük merak konusu.
VİDEO: Zanka için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama: Fenerbahçe'yi ilgilendiren mesele