Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ne kadar alacağı belli oldu!

06.08.2019 20:01

Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon euro, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Edgar Le'nin bonservisinin yüzde 50'si karşılığında Lille'e transfer oldu. Fanatik'in haberine göre Trabzonspor'da yıllık 2.5 milyon TL kazanan 22 yaşındaki oyuncu Fransız ekibinden vergiler hariç 1.1 milyon (6 milyon 800 bin TL) kazanacak.

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

İkinci yıldan itibaren maaşı bonuslarla birlikte artacak Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise bulunmuyor.

"EN FAZLA 2 YIL BURADASIN"

Bu arada imza töreninde Lille Sportif Direktörü Luis Campos Yusuf'u bu sözlerle onore etti. "Kontratın 5 yıllık ama en fazla 2 sene bizimlesin. Dünya starı olma yolunda ilk imzan"