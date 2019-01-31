Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Antoine Griezmann ve Giovanni Simeone'nin başlattığı 'geri dönüş' vuruşunda şov yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.
ARKASINA BİLE BAKMADI
Yapılan çalışmalar sonrasındaki serbest zamanlarda da oyuncular yeni hareketler denerken, bordo-mavili takımın genç yıldızı Yusuf Yazıcı ise dünya yıldızları Antoine Griezmann ve Giovanni Simeone'nin başlattığı akıma uydu. Yaptığı ilk vuruşta direğe takılan Yusuf Yazıcı, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağın kaleyle buluşacağından emin hareketlerle arkasına bile bakmadan soyunma odasına gitti.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
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bir beşiktaşlı olarak bu adamı çok beğeniyorum başarılı olsun muvaffak olsun Allah yolunu açık tutsun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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gs mutlaka almalıCevap Yaz 6 Yayından KaldırDRJOHNFİRE: 2 yaverin ortasındaki uzun adamı alsın1 Yayından Kaldır
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maşallah adamın dibi dibi 3Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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Artık vitrine çıkmalı, ülkede 10 numara sorunu var ,Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır