Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Antoine Griezmann ve Giovanni Simeone'nin başlattığı 'geri dönüş' vuruşunda şov yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

ARKASINA BİLE BAKMADI

Yapılan çalışmalar sonrasındaki serbest zamanlarda da oyuncular yeni hareketler denerken, bordo-mavili takımın genç yıldızı Yusuf Yazıcı ise dünya yıldızları Antoine Griezmann ve Giovanni Simeone'nin başlattığı akıma uydu. Yaptığı ilk vuruşta direğe takılan Yusuf Yazıcı, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağın kaleyle buluşacağından emin hareketlerle arkasına bile bakmadan soyunma odasına gitti.

Kaynak: İHA
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