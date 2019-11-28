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Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!

Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki performansı, hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Ajax karşısında vasat bir futbol ortaya koyan milli oyuncu, 82. dakikada oyundan alınmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, dünkü maçın ardından Yusuf'u sert bir şekilde eleştirdi.

28.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:47
Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!

, sezon başında Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'takımda kalması' yönündeki ikna çabalarına rağmen geri adım atmamış, Trabzonspor'dan Lille'e rekor bedelle transfer olmuştu. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Fransız ekibini tercih eden milli futbolcu, kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı.

AVRUPA MACERASI ERKEN SONA ERDİ

Devler Ligi H Grubu'nda kendi evinde 'a da 2-0 boyun eğen Lille, 1 puanla son sırada kalınca Yusuf Yazıcı'nın Avrupa macerası erken sona erdi. Yusuf'un ve takımının başarısız performansı, sosyal medyada da birçok yorumu beraberinde getirdi.

(Skorer)


Haber Videosu: Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!
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