Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!

28.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:47

Yusuf Yazıcı, sezon başında Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'takımda kalması' yönündeki ikna çabalarına rağmen geri adım atmamış, Trabzonspor'dan Lille'e rekor bedelle transfer olmuştu. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Fransız ekibini tercih eden milli futbolcu, kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı.

AVRUPA MACERASI ERKEN SONA ERDİ

Devler Ligi H Grubu'nda kendi evinde Ajax'a da 2-0 boyun eğen Lille, 1 puanla son sırada kalınca Yusuf Yazıcı'nın Avrupa macerası erken sona erdi. Yusuf'un ve takımının başarısız performansı, sosyal medyada da birçok yorumu beraberinde getirdi.

(Skorer)