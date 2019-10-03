Yusuf ve Zeki'nin formasını giydiği Lille, Chelsea'ye 2-1 yenildi!
Fransız ekibi Lille, evinde ağırladığı Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu. Fransız ekibinde Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı ise 28 dakika sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk onbirde, Yusuf Yazıcı'nın yedek başladığı maçta Fransız ekibi Lille, sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşılaştı. Chelsea'nin Tammy Abraham ile 22. dakikada öne geçtiği maçta Lille, 33. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakaladı.
YUSUF 62'DE OYUNA GİRDİ
Chelsea, 77. dakikada Willian'ın attığı golle rakibini 2-1 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.
İlk maçta da Ajax'a 3-0 mağlup olan Lille, H Grubu'nda 0 puanla son sırada yer alıyor.