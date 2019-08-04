Yusuf'un Lille'e transferini öğrenen minik taraftar, gözyaşlarını tutamadı!
Yusuf Yazıcı'nın Fransız ekibi Lille'e transfer olduğunu öğrenen Trabzonsporlu minik bir taraftar, gözyaşlarını tutamadı.
Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer oldu. Yusuf için Karadeniz ekibine 17,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
ANNESİNE SARILIP AĞLADI
Bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Yusuf'un takımdan ayrılması, genç oyuncunun hayranlarını üzdü. Trabzonsporlu minik bir taraftar, Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'dan ayrılacağını duyunca annesine sarılıp ağladı. Minik taraftarın bu görüntüleri, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.
YORUMLAR (3)
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elif 18 se yusuf 50 ediyordu hani ucuza gitmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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HEM LILIDEN HEM DEVLETTEN GELIYOR PARACIKLARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yusuf gitti şampiyonluk gitti geçmiş olsun kırk yılda bir adam akıllık kadro kurdular o kadroda hiç oldu yazık vallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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