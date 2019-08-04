Yusuf'un Lille'e transferini öğrenen minik taraftar, gözyaşlarını tutamadı!

Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer oldu. Yusuf için Karadeniz ekibine 17,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

ANNESİNE SARILIP AĞLADI

Bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Yusuf'un takımdan ayrılması, genç oyuncunun hayranlarını üzdü. Trabzonsporlu minik bir taraftar, Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'dan ayrılacağını duyunca annesine sarılıp ağladı. Minik taraftarın bu görüntüleri, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.