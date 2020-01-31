: Yusuf Mert Tunç, F.Bahçe'den ayrılarak Varzim'e transfer oldu

31.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:14

Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e transfer oldu.

Sezon başında Boluspor'a kiralanan Yusuf Mert Tunç, yeterli şans bulamayınca Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. 2000 doğumlu yıldız adayı TFF 1. Lig'den birçok kulüp istiyordu fakat transferi Portekiz 2. Lig ekibi Varzim gerçekleştirdi.

Yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe transfer bedeli alamayacak fakat bonservisin %50'si Varzim'de, %50'si ise Sarı-Lacivertli kulüpte olacak.

Genç golcü yeni takımıyla sözleşme imzaladı ve formayı giydi.

İKİNCİ MERİH DEMİRAL VAKASI

Yusuf Mert Tunç'un Portekiz 2. Ligi'ne transfer olması, akıllara milli yıldız Merih Demiral'ın sarı-lacivertlilerden ayrılış sürecini getirdi.

2016 yılında Fenerbahçe altyapısında oynayan Merih Demiral, sarı-lacivertlilerde A takıma çıkma şansı bulamayınca, Portekiz 3. Lig ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olmuş ve sonrasında Sporting'e transfer olarak kariyer yükselişini başlatmıştı.

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