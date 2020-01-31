Yusuf Mert Tunç, F.Bahçe'den ayrılarak Varzim'e transfer oldu
Fenerbahçe altyapısında yetişen 2000 doğumlu genç forvet Yusuf Mert Tunç, Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e transfer oldu.
Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e transfer oldu.
Sezon başında Boluspor'a kiralanan Yusuf Mert Tunç, yeterli şans bulamayınca Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. 2000 doğumlu yıldız adayı TFF 1. Lig'den birçok kulüp istiyordu fakat transferi Portekiz 2. Lig ekibi Varzim gerçekleştirdi.
Yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe transfer bedeli alamayacak fakat bonservisin %50'si Varzim'de, %50'si ise Sarı-Lacivertli kulüpte olacak.
Genç golcü yeni takımıyla sözleşme imzaladı ve formayı giydi.
İKİNCİ MERİH DEMİRAL VAKASI
Yusuf Mert Tunç'un Portekiz 2. Ligi'ne transfer olması, akıllara milli yıldız Merih Demiral'ın sarı-lacivertlilerden ayrılış sürecini getirdi.
2016 yılında Fenerbahçe altyapısında oynayan Merih Demiral, sarı-lacivertlilerde A takıma çıkma şansı bulamayınca, Portekiz 3. Lig ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olmuş ve sonrasında Sporting'e transfer olarak kariyer yükselişini başlatmıştı.
Haber Videosu: Yusuf Mert Tunç, F.Bahçe'den ayrılarak Varzim'e transfer oldu
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kaçan balık büyük olmuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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VAKA DERKEN !!! İSTEDİĞİ ZAMAN 350. 000 EURO YA SADECE FENERBAHÇE GERİ ALABİLİYOR. GELİŞİM İÇİN YOLLANDI. MERİH İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK. BİRAZ ARAŞTIRIP ÖYLE HABERCİLİK YAPSANIZ DAHA İYİ OLURCevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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kesinlikle katlıyorum şimdi bunu başaka herangi kulüp yapsaydı kaymaklı bal gibi anlatırlardı atıyorum x takım yusuf mert tunc gelişmi icin portekiize yoladı büyük başlıklarla anlatırlar ama iş fenerbaçe oldumu 7 kıtadan saldırıyolar ki fenerbahçemiz türkiyde değil tüm avrupa ülklerle savaş halindedir baskete olsun futbolda olsun örnek braga macı bu sene basketbolda olsun hele bir göztepe macımız var 4. 17 bunları yazın cizin fenerbahçenin büyüklğünü yazın düşmanlık beslmeyin . .1 Yayından Kaldır
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FORMA KÜÇÜK GELMİŞCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır