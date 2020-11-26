Yusuf'lu Lille ile Hakan'lı Milan 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi, Türk derbisine sahne oldu. Lille, konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta Milan ağlarına 3 gol bırakan Lille'li Yusuf Yazıcı bu kez skor üretemedi. İlk 11'de başlayan bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Milan'da 61 dakika forma giydi.