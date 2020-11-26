Yusuf'lu Lille ile Hakan'lı Milan 1-1 berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi, Türk derbisine sahne oldu. Lille, konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta Milan ağlarına 3 gol bırakan Lille'li Yusuf Yazıcı bu kez skor üretemedi. İlk 11'de başlayan bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Milan'da 61 dakika forma giydi.
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Lille ile AC Milan, Stade Pierre-Mauroy'da karşılaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Milan'ın golü 46. dakikada Samu Castillejo'dan geldi. Lille'nin golü ise 65. dakikada Bamba'dan geldi.
HAKAN VE YUSUF İLK 11'DE BAŞLADI
Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 61. dakikada yerini Diaz'a bıraktı.Lille'de milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz ise yedekte kaldı. Yusuf Yazıcı, 64. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı. Milli maçta sakatlanan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.
LILLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 7'ye yükseltti. Lille ise 8 puanla grup liderliğini korudu. Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. maç haftasında sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Milan ise aynı haftada sahasında Celtic'i konuk edecek.