Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı kulüp ile alakalı davalara yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İşleyişi hukuken olumsuz etkileyen bir durum olmadığını dile getiren Günay, "11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi kararı sonucunda, kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Hukuki süreç olağan seyrinde sürmektedir. Yönetim Kurulumuz ve tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA