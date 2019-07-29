Yurt dışından getirilen telefonlar için istenen harç bedelindeki artışın nedeni belli oldu

Hükümet, bu ay cep telefonlarıyla ilgili kritik bazı karar ve uygulamalara imza attı. Meclis'ten geçen torba yasayla abonenin öngörülen sürede başvurması durumunda klonlu ceplerin belli bir bedel karşılığında sisteme entegre edilmesinin önü açıldı. Diğer yandan da yolcu beraberinde getirilen telefonlarda kullanım izin harcı tutarı, 3 kata yakın artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla harç tutarı, bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

3 MİLYONA YAKIN CİHAZ GETİRİLDİ

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bu kararın alınmasında etkili olan faktör ülkeye sokulan cihaz sayısının aşırılığı oldu. Buna göre 2014 yılında yurt dışından yolcu beraberinde 606 bin 388 adet cep telefonu getirildi. 2015 yılında 722 bin 388, 2016 yılında 769 bin 892, 2017 yılında 841 bin 738 ve 2018 yılında 877 bin 608 adet telefon getirildi. Yani, 2014 yılında 600 bin dolayında bulunan rakam, yüzde 50'ye yakın artışla 2018 yılında 900 bin sınırına ulaştı.

HÜKÜMET FREN YAPTIRDI

Hükümet, vergi kaybına da yol açan bu süreci durdurmak için düğmeye bastı. Bu yıl içinde peş peşe artışlar yapıldı ve son olarak yolcu beraberinde getirilen telefonlarda harç tutarı bin 500 TL'ye kadar çıkartıldı.

Bu artışların etkisi oldu mu? Evet, harç artışları etkisini gösterdi. Yurt dışından getirilen telefonlarda, fiyat avantajı büyük ölçüde ortadan kalktı. Yılın ilk yarısında 200-250 bine kadar geriledi.