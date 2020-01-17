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Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı

Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, sezon sonuna kadar Union Berlin'e kiralandı.

17.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:46

Bu sezon 'da sadece iki maçta 50 dakika görev alabilen milli futbolcu 'nın yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan 27 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanı için takımına kiralandı.

YUNUS 25 KEZ MİLLİ OLDU

Wolfsburg, ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlarken, Union Berlin ise elde ettiği 20 puanla 11. sırada yer alıyor. Yunus, ayrıca 25 kez A Milli Futbol Takımı formasını giymiş, 1 de gol kaydetmişti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı
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