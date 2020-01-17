Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı
Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, sezon sonuna kadar Union Berlin'e kiralandı.
17.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:46
Bu sezon Wolfsburg'da sadece iki maçta 50 dakika görev alabilen milli futbolcu Yunus Mallı'nın yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan 27 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanı için Union Berlin takımına kiralandı.
YUNUS 25 KEZ MİLLİ OLDU
Wolfsburg, ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlarken, Union Berlin ise elde ettiği 20 puanla 11. sırada yer alıyor. Yunus, ayrıca 25 kez A Milli Futbol Takımı formasını giymiş, 1 de gol kaydetmişti.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı
HABER YORUMLARI (2)
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ADAMIN DİBİSİN OĞLUM. BAŞARILARCevap Yaz Yayından Kaldır