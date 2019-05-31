Yunan futbolcu, A Milli Takımımızın otobüsüne bindi!
A Milli Takım, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etmişti. Maç sonrasında Yunan oyuncu Manolis Siopis, kendi takım otobüsü yerine yanlışlıkla Türkiye'nin otobüsüne bindi. O ilginç anlar kameralara da yansıdı.
A Milli Takımımızın, hazırlık maçında Yunanistan'ın 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ilginç bir an yaşandı.
Yunanistan A Milli Takım oyuncusu maç sonunda, A Milli Takımımız otobüsüne bindi. Arkasından gelen arkadaşı, Yunan oyuncunun ne yaptığını anlamadı ve şaşkınlığını gizleyemedi.
Otobüsleri karıştırdığı kısa sürede anlayan futbolcu, otobüsten gülerek indi.
YORUMLAR (8)
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Adam yenilgiden sonra kibleyide şaşirir otobüsüde.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Galatasaray bey diyeceksiniz. . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA, ERSUN YANAL İSTİFA, FENER KÜMEYE, BEŞİKTAŞ TÜPÇÜSPOR TİNER TAKIMI. . .Cevap Yaz 1 5 Yayından KaldırBJK: HATSİZYayından Kaldır
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6. SIRADA BİTİRENLER ÖTMEYE BAŞLAMIŞ :) AĞLAYIN KUDURUN ŞAMPİYON GALATASARAY.Cevap Yaz 20 11 Yayından Kaldır