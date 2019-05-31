Yunan futbolcu, A Milli Takımımızın otobüsüne bindi!

A Milli Takım, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etmişti. Maç sonrasında Yunan oyuncu Manolis Siopis, kendi takım otobüsü yerine yanlışlıkla Türkiye'nin otobüsüne bindi. O ilginç anlar kameralara da yansıdı.

A Milli Takımımızın, hazırlık maçında Yunanistan'ın 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ilginç bir an yaşandı.

Yunanistan A Milli Takım oyuncusu maç sonunda, A Milli Takımımız otobüsüne bindi. Arkasından gelen arkadaşı, Yunan oyuncunun ne yaptığını anlamadı ve şaşkınlığını gizleyemedi.

Otobüsleri karıştırdığı kısa sürede anlayan futbolcu, otobüsten gülerek indi.

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