Yüksek kar vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

18.02.2020 08:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:14

KÜTAHYA'daki bir okulda memur olarak çalışan K.E.Ö. adlı kadın hakkında, borsadan yüksek kazanç sağlanabileceğini vaat ederek 22 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 110 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaklaşık 1 yıldır süren davanın tutuksuz sanığı olan K.E.Ö.'nün çok sayıda kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Şikayetçilerden Murat Erkan, "2018 yılının 9'uncu ayında toplamda 300-400 kişinin para verdiğini, toplanan paranın 14 milyon lira olduğunu öğrendik. Hiçbir zaman ana paramızı kurtaramadık" dedi.

?Kütahya'daki bir okulda memur olan K.E.Ö. adlı kadın, borsada tanıdıkları olduğunu, önemli tüyolar aldığını söyleyerek iddiaya göre çevreden yüksek kar vaadiyle para topladı. Para aldığı kişilerin çevresini de kendisine yönlendirmesini isteyen K.E.Ö.'nün bir süre sonra kar ödememesi üzerine sadece Kütahya'da 22 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Geçen yıl Nisan ayıda Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde K.E.Ö. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla 22 yıldan 110 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini ve ana paralarını bile kurtaramadıklarını ifade eden şikayetçilerden bir grup, yargı sürecinin kısa sürede tamamlanmasını istedi.

K.E.Ö.'nin kendisini 150 bin lira dolandırdığını ifade eden öğretmen Yasin Korkmaz, sanığın halen devlet memuru olmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Yaklaşık 22 ayda kademeli olarak verdiği paraları arttırıp 150 bin liraya kadar çıktığını anlatan Korkmaz, "Bize aylık yüzde 10-15 kar payı vereceğini vaat ederken, eşinin de bir ilçede kaymakamlıkta çalıştığını ve kaymakamın da kendilerinde yatırım amaçlı parasının olduğunu söylemesi üzerine ilk etapta güvenerek 25 bin lira verdim. Ben yüzde 10 ile başladım. 5 ay sonra bu miktarı 60 bin liraya çıkartırsan yüzde 13'e çıkaracağını söyledi. Biz de 60 bin lira yaptık. Daha sonraki 5 ayda bunu 90 bin lira derken, en son ben 150 bin liraya çıkarttım ve yüzde 16 aylık kar payı aldım. Toplamda 22 ay sürdü bu olay ve sonunda benim 150 bin lira param gitti" dedi.K.E.Ö.'nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesine de takıldığını anlatan Korkmaz, "Kendisine 3-4 ay ulaşamadık. Biz de dolandırıldığımızı anladık. Biz 2018 yılı 9'uncu ayı gibi savcılığa müracaat ettik. İddianame hazırlandı, ama biz parasızlıktan avukat tutamadık. Şu an kendisi hakkında dolandırıcılıktan yargılama devam ediyor. Bizim canımız yandı, ama bu kişi hala devlet memuru olarak devam etmekte. Gittiği yerde de insanların canının yanmasını istemiyoruz" diye konuştu.'680 BİN LİRA DOLANDIRILDIM'Kütahya'daki bir okulda hizmetli çalışan Murat Erkan da, K.E.Ö.'nün kendisini 680 bin lira dolandırdığını iddia etti. Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde K.E.Ö.'nün dolandırıcılık yaptığını öne süren Erkan, "2015 yılının ortalarında 5 bin lira ufak bir miktarda başladım. Çalıştığı insanların parasının olduğunu söyledi. Göstermelik olarak yardımlar yaptı ve çoğu insanlar da bu kadının yaptığı yardımlara kanarak iyi niyetli olduğunu düşündü. Okulların ihtiyaçları olan malzemeleri alıyor, ya da ihtiyacı olan insanların malzemelerini alıyor, eşyalarını düzüyor. Örneğin bir arkadaşımızın evine perde taktırdı kendi parasını vererek, fakat sonradan öğrendik ki perdecinin de 200 bin lira parası gitmiş. Üç dört ayda bir bu şahıs paramızı yükselttirmek istedi. Ben toplamda 600 bin lira dolandırıldım. Birçok kişiden sonradan öğrendik ki sadece Kütahya'dan değil, Ankara, Eskişehir, Düzce, Adapazarı gibi çok ilde mağdur olduğunu öğrendik. Hesaplar 2018 yılı 9'uncu ayında gelince toplamda 300-400 kişinin para verdiğini, toplanan paranın 14 milyon lira olduğunu öğrendik. Hiçbir zaman ana paramızı kurtaramadık. Şu ana kadar bu kadına EFT kayıtlarım var yaklaşık 680 bin TL para göndermişim, sadece benim değil eşimin dostumun paraları da var. Devletten istediğimiz böyle kişilerin rahat bir şekilde gezmemeleri, devletin vereceği cezaya çarptırılmasıdır" dedi.

Davanın tutuksuz sanığı olan K.E.Ö.'nün yargılanması Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Kaynak: DHA