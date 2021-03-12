YOYOW Coin nedir? Güncel YOYOW Coin yorum ve grafiği
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YOYOW Coin nedir? Güncel YOYOW Coin yorum ve grafiği

12.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:33
YOYOW Coin nedir? Güncel YOYOW Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside YOYOW. YOYOW coin, katılımcıların katkılarını ölçmeyi ve merkezi olmayan fikir birliği yöntemleriyle içerik oluşturma alanındaki katılımcılara karşılıklı değer vermeyi amaçlayan blok zinciri tabanlı bir ağdır. YOYOW coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, YOYOW coin nedir? YOYOW coin yorum ve grafiği

YOYOW bugünkü fiyatı ₺0,266872 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺16.053.339 TRY. YOYOW son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #716, piyasa değeri ₺131.671.874 TRY. Dolaşımdaki arz 493.389.133 YOYOW coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

YOYOW COİN NEDİR?

YOYOW, katılımcıların katkılarını ölçmeyi ve merkezi olmayan fikir birliği yöntemleriyle içerik oluşturma alanındaki katılımcılara karşılıklı değer vermeyi amaçlayan blok zinciri tabanlı bir ağdır. Amaç, içerik ekosisteminin içerik üreticilerine, içerik destekçilerine, küratörlerine ve tüketicilerine teşvikler ve karşılıklı geri dönüşler sağlamaktır.

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