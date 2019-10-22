Younes Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi!

22.10.2019 23:39

Galatasaray-Real Madrid maçında Teknik Direktör Fatih Terim tarafından 66. dakikada oyundan alınan Younes Belhanda, kendisini ıslıklayan taraftarlara sözlü olarak ve el kol hareketleriyle cevap verdi. Belhanda'yı Ömer Bayram sakinleştirmeye çalıştı.

HASAN ŞAŞ, BELHANDA'YI YALNIZ BIRAKMADI

Oldukça üzgün olan Faslı futbolcu oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyet, Belhanda'yı protesto eden taraftarlara tepki gösterdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da Younes Belhanda'nın peşinden soyunma odasına gitti.

İşte o tepki: