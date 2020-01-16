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Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda sosyal medya hesabından, "Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım." paylaşımında bulundu.

16.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:40
Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu

'dan ayrılacağı iddia edilen , sessizliğini bozdu. Fransız bir gazetecinin açıklamasına 'dan yanıt veren Belhanda, takımdan ayrılmayacağını belirtti.

Faslı oyuncu, "Bahse girerim ki Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım." paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

19 MAÇTA 5 GOL ATTI

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kadrosunda 17 yabancısı bulunan Galatasaray'ın; Nzonzi, Andone ve Nagatomo ile yollarını ayırması bekleniyor.


Haber Videosu

: Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu
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HABER YORUMLARI (4)

  • GİRSİN:
    ayrılmayacağını zaten biliyoz takım mı bulabilecende ayrılacan seni kim alırda taraftarına küfrettirir taraftara ettiğin küfürler seni oynatanlara girsin diyorum başkada bişey demiyorum
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  • DİYALOG:
    Merhaba belhanda.hiçbir şey yapmadan milyonlarca para kazanmak ister misin..........isterim tabii.ne yapacağım...........hiç.yedek kulübesinde oturup sakız çiğneyeceksin.....tamam.anlaştık.
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  • CEYHANLI:
    Bu sezon gitmezsen gelecek sezon fatih terim ile beraber gidersiniz sorun şampiyonluk değil karekter seni tutan hocada sayende gider
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