: Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu

16.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:40

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Younes Belhanda, sessizliğini bozdu. Fransız bir gazetecinin açıklamasına Twitter'dan yanıt veren Belhanda, takımdan ayrılmayacağını belirtti.

Faslı oyuncu, "Bahse girerim ki Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama üst üste 3. şampiyonluğuma ulaşacağım." paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

19 MAÇTA 5 GOL ATTI

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kadrosunda 17 yabancısı bulunan Galatasaray'ın; Nzonzi, Andone ve Nagatomo ile yollarını ayırması bekleniyor.

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