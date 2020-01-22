Haberler » Spor » Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi - Spor

Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi

Eski NBA oyuncusu Delonte West'in yol ortasında dövülüp ardından tutuklandığı videoyu çeken polis memuruna uzaklaştırma cezası verildiği açıklandı.

22.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:58
Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi

Eski NBA oyuncusu Delonte West'in son durumu, sosyal medyada paylaşılan videoda, bir otoyolda gömleksiz iken tekme ve yumrukla dövülmesiyle gün ışığına çıkmıştı.

tarafından kelepçelendikten sonra kameraya çekilen ve sarf ettiği sözler kaydedilen West'in videosunu çeken polisin akıbeti belli oldu.

VİDEOYU ÇEKEN POLİSE UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Polis departmanının yaptığı açıklamada, West'i üstsüz ve kelepçeli iken sorgularken videoya çektiğinden ötürü, bu görüntüyü alan Maryland polisine uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi.

İlçe Polis Merkezi'nin açtığı soruşturmanın sonucu dün açıklanırken, West'in son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.


Haber Videosu

: Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler