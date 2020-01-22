Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi
Eski NBA oyuncusu Delonte West'in yol ortasında dövülüp ardından tutuklandığı videoyu çeken polis memuruna uzaklaştırma cezası verildiği açıklandı.
Eski NBA oyuncusu Delonte West'in son durumu, sosyal medyada paylaşılan videoda, bir otoyolda gömleksiz iken tekme ve yumrukla dövülmesiyle gün ışığına çıkmıştı.
Polis tarafından kelepçelendikten sonra kameraya çekilen ve sarf ettiği sözler kaydedilen West'in videosunu çeken polisin akıbeti belli oldu.
VİDEOYU ÇEKEN POLİSE UZAKLAŞTIRMA CEZASI
Polis departmanının yaptığı açıklamada, West'i üstsüz ve kelepçeli iken sorgularken videoya çektiğinden ötürü, bu görüntüyü alan Maryland polisine uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi.
İlçe Polis Merkezi'nin açtığı soruşturmanın sonucu dün açıklanırken, West'in son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
Haber Videosu: Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi
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