: Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi

22.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:58

Eski NBA oyuncusu Delonte West'in son durumu, sosyal medyada paylaşılan videoda, bir otoyolda gömleksiz iken tekme ve yumrukla dövülmesiyle gün ışığına çıkmıştı.

Polis tarafından kelepçelendikten sonra kameraya çekilen ve sarf ettiği sözler kaydedilen West'in videosunu çeken polisin akıbeti belli oldu.

VİDEOYU ÇEKEN POLİSE UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Polis departmanının yaptığı açıklamada, West'i üstsüz ve kelepçeli iken sorgularken videoya çektiğinden ötürü, bu görüntüyü alan Maryland polisine uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi.

İlçe Polis Merkezi'nin açtığı soruşturmanın sonucu dün açıklanırken, West'in son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

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