Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Volkan Şen Transferini Açıkladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vural, "Volkan kardeşim şu an burada ve bizimle. Transferi konusunda bazı pürüzler var. Eğer bunlar giderilirse ailemize katılacak. Evet uzun bir süre oynamadı. Ama iyi çalışmış ve fit durumda. Elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Kendisi de kulübe katkı vermek için gayet istekli." dedi.

"BURASI CAMİ DEĞİL"

Denizlispor maçında Anderson ve Pote'nin tartıştığı iddiasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bunlar abartılacak şeyler değil. Gidin bakın şu an gülüp eğleniyorlar. Ama burası cami değil ve bu insanlarda evliya değil. Sahada zaman zaman tansiyon yükselir ve böyle şeyler yaşanır. Orada da kalır" diye konuştu.

Kaynak: DHA