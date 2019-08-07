Yılmaz Vural'ı görenler şaşırdı! Kendi adını taşıyan oğlunu atla gezdirdi

07.08.2019 09:37

Yılmaz Vural, kendi adını taşına 10 yaşındaki oğlunu sünnet ettirmek için hiçbir masraftan kaçınmadı. Alaçatı'da yapılan eski usül sünnet düğününde Jr. Yılmaz Vural, düğünün yapılacağı otele at üzerinde gitti.

ESKİ USÜL SÜNNET DÜĞÜNÜ

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, yeşil sahalardaki renkli tavırlarını Alaçatı sokaklarına da taşıdı. Yılmaz Vural- Seda Vural çifti, 10 yaşındaki çocukları Jr. Yılmaz Vural'a Alaçatı'da eski usül sünnet düğünü yaptı.

ATLA SOKAKLARI GEZDİLER

Meşhur Alaçatı sokaklarında atla gezdirdikleri oğullarını düğünün yapılacağı Solto Hotel'e götüren çift Alaçatı'da halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Alaçatı sokakları Vural ailesinin sünnet düğünü ile renklendi.