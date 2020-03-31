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Sabah Gazetesi, Yılmaz Vural, Türkiye, Akhisar, Spor

Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, günlerini Akhisar'daki tesislerde ailesiyle birlikte geçirdiğini söyledi ve koronavirüs salgını nedeniyle insanları evlerinde kalmaya davet ederek "Devletin onca uyarısına rağmen gerekmedikçe sokağa çıkmak, duyarsızca hareket etmek cahillik ve sorumsuzluk" dedi.

31.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:53
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir

Türkiye'de en fazla takım çalıştıran hoca unvanını elinde tutan Akhisarspor teknik patronu Yılmaz Vural, tele-konferans yöntemiyle Sabah Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

Günlerini ailesiyle birlikte Akhisar'daki tesislerde geçirdiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuların durumuna dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte yeşil sahaların en tecrübeli isimlerinden biri olan Yılmaz Vural'ın açıklamaları:

İçerisinde bulunduğumuz duruma karşı duyarlı olmak zorundayız. Antrenmanlarımıza 12.00'de başlıyoruz ve oyuncularımız evlerinden çalışmalara katılıyorlar. Elbette saha içi antrenmanlar gibi olması mümkün değil ama elden geldiğince formda olmak zorundayız.

Şu anda ailemle birlikte Akhisar'da tesiste kalıyorum. Koordinasyonu buradan sağlıyoruz. İşi sıkı tutmak zorundasınız. Çünkü bir sporcu kuvvet çalışmazsa 6 gün sonra kuvveti kaybolmaya başlar. Devamlılığı olmazsa da 12 gün sonra tamamen bu yetisi kaybolur. Bunun geri dönüşü de 24 gün sürer. Bu yüzden de kontrolü bırakmamamız gerekiyor. Sonucunda her şey yine oyuncunun neler yaptığına bağlı.

"DENEYİMLİ OYUNCULAR EN BÜYÜK ŞANSIM"

Kendi açımızdan form yakaladığımız bir dönemde bunu yaşamış olmak elbette büyük bir şanssızlık ama deneyimli oyuncu grubumuzun olması ise bizler için şans. Çünkü yaşamış, görmüş adamlar. İşi biliyorlar, yapılması gerekeni de biliyorlar. Kendilerine programları iletiyorsun. Sorumluluklarını bilen bir oyuncu grubumuz bulunmakta.

"LİGLERİN HAZİRANA KADAR BAŞLAMASI ZOR"

Devletin onca uyarısına rağmen gerekmedikçe sokağa çıkmak, duyarsızca hareket etmek cahillik ve sorumsuzluk. Gereken cezaların verilmesi gerekiyor. Bu önemli bir süreç ve hala sokaklarda gezmenin bir anlamı da bulunmuyor. Bu kuralları uzmanlar koyuyor ve herkesin de uyması gerekiyor. Duyarlı olalım. Liglerin de şu anda izlediğimiz, gördüğümüz kadarıyla haziran ayına kadar başlaması güç görünüyor.

Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir

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Teknik Direktör Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
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