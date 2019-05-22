Yılmaz Vural'dan Küfürlü Video İçin Açıklama: O Küfürleri Tanju'ya Etmedim
Yılmaz Vural, kendisinin sosyal medyayı sallayan videosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Gün içerisinde Yılmaz Vural'ın bir sohbet esnasında küfürlü konuştuğu Twitter'ı adeta sallamıştı.
Asistanaliz'de yer alan habere göre; Söz konusu videoda Yılmaz Vural'ın bir şahıs hakkında 'Hırsız O..... çocuğu" dediği görülüyordu. Sosyal medyada Yılmaz Vural'ın bu sözleri Tanju Çolak için söylediği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili asistanaliz.com'a konuşan ve şuan Brezilya'da bulunan Yılmaz Vural, söz konusu sözleri Tanju Çolak için kullanmadığını söyledi. Vural, "Tanju Çolak sevdiğim efendi bir arkadaşımdır. Kendisi ile de konuştum. Bu sözleri ona söylemediğimi biliyor." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (5)
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peki kime küfretmiş. bari onu da söyleseydin ya.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen eski karina bakamadin...yazuk sanaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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KÜFÜR SEBEP NE OLURSA OLSUN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY, BENDE HALK EĞİTİMDE TARİH ÖĞRETMENİYİM, ÖĞRENCİLERDEN DUYUNCA KENDİ ARALARINDA KÜFÜR UYARIYORUM.Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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YILMAZ HOCA SENA MİLLİ TAKIMA VERMEYEN ZİHNİYETİ PROTESTO EDİYORUM. !MİLLİ TAKIMI BİR KERE SEN ÇALIŞTIRMALIYDIN. !Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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ne güzel sövdün hakedene. . reisss :)))Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır