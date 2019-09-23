Yılmaz Vural'dan Fikret Orman'a transfer telefonu

23.09.2019 11:15

Siyah beyazlılar, stoper sıkıntısı yaşarken bu akşam Medipol Başakşehir ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

U17 Milli Takımımız'ın dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen UEFA ASSIST U17 Uluslararası Turnuvası'nın ilk maçında Nijerya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı izeyen Vural, 4 numaralı stoper oyuncusunun performansını çok beğendiğini ve Beşiktaş'ta oynadığını öğrendikten sonra da direkt Fikret Orman'a ilettiğini açıkladı.

VURAL'IN BEĞENDİĞİ İSİM BEŞİKTAŞLI ÇIKTI

Tecrübeli teknik adamın beğendiği Beşiktaşlı genç ismin ise siyah beyazlıların U17 Akademi Takımı'nda oynayan 2003 doğumlu Serdar Saatçi olduğu öğrenildi.

Genç oyuncu, 2014 yılında Bayrampaşa'dan Beşiktaş'a gelirken 5 yıldır Beşiktaş'ın altyaş gruplarında mücadele ediyor.