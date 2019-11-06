06.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:38

Önceki gün 79 yaşında vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel, son yolculuğuna uğurlandı.

Yılmaz Gökdel için İstanbul Levent Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazının ardından Gökdel'in naaşı, defnedilmek için Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda götürüldü.

Galatasaray'da 1964-1970 yıllarında futbol oynayan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli Takım, 4 kez de Ümit Milli Takım'da forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra birçok takımda teknik direktörlük yapan Gökdel, 1984-1985'te A Milli Takımı çalıştırdı. Ümit Milli Takım'da da teknik direktörlük yapan Gökdel, TFF bünyesinde de görevler aldı.

Kaynak: AA