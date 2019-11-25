Haberler » Spor » Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı - Spor

Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı

İtalya Serie A liginde forma giyen futbolcular, kadına şiddete tepki için 13. hafta maçlarına yanaklarına sürdükleri kırmızı boya ile çıktı.

25.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:05
Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı

Profesyonel Ligi Serie A'da bu hafta oynanan maçlarda futbolcular yanaklarında kırmızı boya ile maça çıkarak kadına şiddete tepki gösterdi.

"KADINA ŞİDDETE KIRMIZI KART"

liginde forma terleten futbolcular 13. hafta maçlarına yanaklarına sürdükleri kırmızı boya ile çıktılar. Bir şirketin organize ettiği "Kadına Şiddete Kırmızı Kart" kampanyası dahilinde yanaklarındaki kırmızı boya ile maçlara çıkan oyuncular kadına şiddete dikkat çektiler.

ALKIŞ TOPLADI

Aralarında Cristiano Ronaldo, Federico Higuain , Franck Ribery gibi yıldız isimlerin de olduğu futbolcular, bu duyarlı davranış için kamuoyu tarafından alkış toplarken, kampanya sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İşte takdir toplayan o görüntüler;


Haber Videosu: Futbolculardan kadına şiddete tepki: Maça, kırmızı boya ile çıktılar
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.