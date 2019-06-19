Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi!

Liverpool'da gösterdiği performansla Mısır'ın en tanınan yüzü olmayı başaran Muhammed Salah, bugünlerde ülkesinde yaşananlara ilgi göstermemekle suçlanıyor. Ülkesinin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili hiçbir mesaj paylaşmayan oyuncu için 'apolitik' yorumları yapılıyor.

Liverpool'da gösterdiği performansla dünyadaki tüm Müslümanların takdirini kazanan Muhammed Salah, dünden bu yana eleştirilerin odağında. Bunun sebebi ise yıldız futbolcunun ülkesinde yaşanan zulme tepki göstermemesi.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin davasının görüldüğü esnada hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Darbeci lider Sisi'nin ülkesinde uyguladığı baskıcı yönetime tepkiler çığ gibi büyürken Mısır'ın efsane futbolcularından Muhammed Ebuterike, Mursi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir mesaj yayınladı.

SALAH, SISI'Yİ Mİ DESTEKLİYOR?

Salah'ın ülkesindeki siyasi ortam ve yaşanan haksızlıkları görmezden geldiği belirtilirken oyuncunun apolitik bir tutum sergilediğinin altı çiziliyor. Sosyal medya hesabında Liverpool ile ilgili başarıları ve tatil fotoğraflarını paylaşmayı tercih eden oyuncunun Sisi'nin davetlerine icabet etmesi de hakkında bazı şüpheleri beraberinde getiriyor.

Muhammed Salah, Roma'da forma giyerken Mısır fonu adı altındaki bir derneğe ciddi para bağışlarında bulunmuş sonrasında da Sisi'nin makamında görüşmelerde bulunmuştu.