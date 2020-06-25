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Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks formasını giyen Giannis Antetokounmpo'nun ülkesi Yunanistan'da bulunan grafitisine Nazi sembolü çizildi.

25.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:27

NBA'de koronavirüs arasından dönüşe az bir süre kala Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'ya karşı ırkçı bir saldırı yapıldı. Yunan yıldızın grafitisine Nazi sembolü çizildi.

KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

25 yaşındaki Antetokounmpo'nun grafitisinde oyuncunun sağ omzuna Nazileri temsil eden gamalı haç ve SS (Silahlı Kuvvetler) işareti çizildi. Güney Atina'nın Paleo Faliro semtindeki grafitiye Nazi sembolünü kimin çizdiği bilinmezken grafitinin yüz kısmı da karalandı.

Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi

GEÇEN SENE BUGÜN EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLMİŞTİ

NBA'de bu sezon takımını Doğu Konferansı liderliğine kadar taşıyan Antetokounmpo, 25 Haziran 2019 günü sezonun en değerli oyuncusu ödülünü (MVP) kazanmıştı. Antetokounmpo'nun grafitisineyapılan saldırının bu tarihi başarının yıl dönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
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