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Yiğidolar'dan zirve pozu

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 1-0 yenerek ilk devreyi lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek taraftarlarıyla doya doya yaşadı.

29.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:44
Yiğidolar'dan zirve pozu

, Süper Lig'in 17. maçında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yendi. Yiğidolar bu sonuçla ilk devreyi lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızı-beyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Daha sonra kırmızı-beyazlılar maç sonu taraftarla beraber liderlik pozu verdi. Yiğidolar alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

Kaynak: İHA
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