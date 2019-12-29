Yiğidolar'dan zirve pozu
Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 1-0 yenerek ilk devreyi lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek taraftarlarıyla doya doya yaşadı.
Sivasspor, Süper Lig'in 17. maçında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yendi. Yiğidolar bu sonuçla ilk devreyi lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızı-beyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.
Daha sonra kırmızı-beyazlılar maç sonu taraftarla beraber liderlik pozu verdi. Yiğidolar alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.
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BOŞA HEYECANLANMAYIN ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Sivas düşmanları daha doğrusu kendi memleketini tutamayan üvey evlatlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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şampiyon yapmazlar ama gönüllerin şampiyonu oldu bileCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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NEREYE KADAR BU ŞANS. IKINCI YARI ÇÖKÜŞ BAŞLAR!!!Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Şans mı,,yaşlılık zor be,,,Yayından Kaldır
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ağla kudurYayından Kaldır