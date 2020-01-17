Haberler » Ekonomi » Yetiştiriciler için 84,8 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak - Ekonomi

Yetiştiriciler için 84,8 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Ödemeler, bugün hesaplarda olacak" dedi.

17.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:38

Tarım ve Orman Bakanı , yazılı bir açıklama yaparak yetiştiriciler için destek ödemelerinin bugün yatırılacağını belirtti. Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında bugün 84,8 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARDA OLACAK

Bakan Pakdemirli açıklamasında şunları söyledi:

"Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak"


Haber Videosu

: Yetiştiriciler için 84,8 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler