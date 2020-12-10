Yeşilırmak: "Comfort Zone Surgery, estetikte global bir markamız oldu"
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Yeşilırmak: "Comfort Zone Surgery, estetikte global bir markamız oldu"

10.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:21
Yeşilırmak:

Türkiye'nin yanısıra dünya genelinde 6 ayrı ülkede estetik merkezleri bulunan firmasının kurucusu Engin Yeşilırmak, Comfort Zone Surgery olarak global bir marka haline geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin yanısıra dünya genelinde 6 ayrı ülkede estetik merkezleri bulunan firmasının kurucusu Engin Yeşilırmak, Comfort Zone Surgery olarak global bir marka haline geldiklerini söyledi.

Ulusal ve uluslararası sertifikalı bir kurum olan Comfort Zone Surgery'in yerli ve yabancılar için tercih edilen önemli bir marka olduğunu vurgulayan Yeşilırmak, "Sağladığımız müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti sayesinde estetik üzerinde uluslararası çapta saygın bir kurum olduk" dedi.

Sağlık Turizminin ülke ekonomisine katma değeri çok yüksek bir ürün olduğunu ve dünya çapında önem arzettiğine dikkat çeken Yeşilırmak, "Ülkemize de bu nedenle gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Her ne kadar sağlık turizmi çeşitli konulara da ayrılsa, bunlardan en çok tercih edilen seçenekleri arasında estetik geliyor.

Dünya çapında pek çok estetik merkezleri mevcut olup, bunlar temel olarak misafirlerinin estetik operasyonları arzularını gerçekleştiriyor. Ancak her merkez, aynı kalitede sonuç göstermiyor. Bu hususta Comfort Zone Surgery olarak, hasta haklarına saygılı ve misafirlerinin gizliliğine özen gösteren bir politika ile 2010 yılından beri hizmet sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilırmak, halen Fransa, İngiltere, Norveç, İsveç, Amerika ve Dubai'deki merkezlerinde uzman ekiplerce yoğun olarak Liposaction, Karın Germe Ameliyatı, Burun Estetiği, Meme Cerrahisi, Diş Estetiği, Saç Ekimi, Kalça Gerdirme, Silikon, Yüz Gerdirme ve Kaş Estetiği operasyonları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tıp konusunda son teknoloji aletlerle hizmet verdiklerini de belirten Yeşilırmak, Comfort Zone Surgery olarak estetik operasyonu almak için başvuran misafirlerine farklı paketler sunduklarını, her misafirin kendisine en uygun paketi seçebildiğini de sözlerine ekledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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