Yerli Pamuk Çeşitleri Üreticiyle Buluşacak

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün geliştirdiği ve Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescillenen 6 yerli pamuk çeşidinin "Ege Bölgesinde Yaygınlaştırma Projesi'ne başlandı.

Geçtiğimiz yıl tescili yapılan SC 2079, SC 2009, EFE, ERGÜVEN, HAREM 1 ve HAREM 2 adı verilen yerli pamuk çeşitlerinin yaygınlaştırılması projesinin tanıtımı için Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde program yapıldı.

Laboratuvarlarda incelemede bulunan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yerli tohum projesinin bölgeyi kalkındıracağını söyledi.

Kendi milli ulusal tohumlarımızı yetiştirmemiz gerektiğine dikkati çeken Köşger, "Tarımsal alanda, gıda sektöründe, giyim tekstil sektöründe söz sahibi olabilmemiz için ve dahası stratejik alanda ülkemizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için kendi tohumlarımızı geliştirmemiz lazım. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü de bu misyonu yerine getiriyor. Şu anda son geliştirilen tohumlarla da Türk tekstil sektörünün ve tarım sektörünün önemli bir ihtiyacını karşılayacak üretim yapılacak." dedi.

Pamuk çeşitlerinin üstün lif kalitesi ve verim değerleri ile öne çıktığını belirten Enstitü Müdürü Koray Şimşek de bu ürünlerin bir sonraki yıldan itibaren pamuk üreticilerinin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Şimşek, projeyle tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri aracılığıyla vatandaşa ulaşılıp tohumların tanıtılacağını dile getirdi.

Programa Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş da katıldı.