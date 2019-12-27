: Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj

27.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:28

Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu. Yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törende tanıtıldı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği yerli otomobilin tanıtımı, Twitter'da uzun süre "yerli oto" etiketiyle gündemde yer alırken, tanıtımın yapıldığı sırada Alman Deutsche Welle'nin Türkçe yayın yapan sitesi skandal bir habere imza attı.

YERLİ OTOMOBİL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobil, sosyal medya mecralarını da salladı. Twitter'ın "World Wide" (Dünya çapında) kategorisinde "#Yerlioto" hashtag'i ile saatlerce birinci sırada yer aldı.

ALMANLARDAN SKANDAL MESAJ

Yerli otomobilin tanıtımının yapıldığı sırada, Alman Deutsche Welle'nin Türkçe yayın yapan sitesi skandal bir habere imza attı.

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