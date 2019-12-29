Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı

29.12.2019 08:07 | Son Güncelleme: 29.12.2019 08:08

Türkiye'nin dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobilin merakla beklenen, bir otomobilden daha fazlasını sunan özelliğinin detayları belli oldu. Bir çizgi animasyon ile tanıtılan mobilite özelliğinde "Otomobili yeni nesil akıllı bir cihaza dönüştürüyoruz" vurgusu yapıldı.

TÜM AKILLI CİHAZLARLA İLETİŞİM SAĞLANACAK

TOGG otomobillerinin internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişimde, bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezinde olacağı ifade edildi. Geliştirilen elektrikli yeni nesil otomobiller etrafında oluşturulan ekosistem; şarj altyapısından konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlarla bağlantıdan akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden otomobilin yazılımını kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmeti içerecek ve yaşamı kolaylaştıracak.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Gebze'de törenle tanıtıldı. Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arazisinde yapılacağını açıkladı, "Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz" dedi.

2022'DE YOLLARDA

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.

Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun arasında boydan boya LED ekran olacak.

Yol durumu da hedef noktaya ulaşma seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor.

Akıllı evi olan yerli otomobil sahipleri, akıllı evle akıllı otomobil arasında bağlantı kurabilecek.

Merkeze sürekli bağlı olacak olan otomobil, güncellemeleri de uzaktan 4G ya da 5 G bağlantısıyla alabilecek.

UZAKTAN ERİŞİMLE ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Yine bu bağlantı sayesinde arıza durumunda servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

İKİ ÇEKER 200 BEYGİR, 4 ÇEKER 400 BEYGİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Teknik özelliklerini biz belirliyoruz" dediği yerli otomobille ilgili bazı bilgiler şöyle:

Çift motorlu aracın motor gücü 150kW.

İki çeker araç 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. 200 beygir güçle 7,6 saniyede, 400 beygir güçle de 4,8 saniyede saatte 100 kilometre hızlanabilecek.

BATARYASI YARIM SAATTE YÜZDE 80'E KADAR ŞARJ OLACAK

Şarjla çalışacak ve akıllı otomobil özelliğiyle şarj bitmeye yakın uyarı verecek olan motor, hızlı şarj ile yarım saatten kısa sürede yüzde 80'e kadar şarj olabilecek. Evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj olabilecek. Tanıtımda, "Türkiye'nin şarj altyapısının da 2022'de hazır olacağı" ifade edildi.

Menzili de dolu bataryayla 300+ ve 500+ kilometre olacak.