Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali
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Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, sosyal medyadan yerli otomobilin Gemlik'teki fabrikasının son durumunu paylaştı.

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), yönetim kurulu toplantısını Gemlik'teki tesislerde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yönetim kurulu üyeleri yerli otomobil fabrika inşaatını gezdi.

FABRİKANIN SON HALİNİ PAYLAŞTI

TOGG sosyal medya hesabından birçok kişinin merak ettiği bir paylaşımda yaptı. Twitter'dan yapılan paylaşımda yerli otomobil fabrikasının son hali yer aldı.

Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali
Gemlik'te yükselmeye devam eden yerli otomobil fabrikası

İLK ARAÇ 2022'DE BANTTAN İNECEK

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi planlanıyor. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
KADİR BEDİR : ülkeye hayırlı olur inşallah.. hee bir de beklentimiz araçta umarım %80-220 ötv saçmalığı olmaz. kendi ülkemizin arabasına 2 araç bedeli kadar ek vergi vermeyelim..
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