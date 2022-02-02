Yerli otomobil TOGG'da heyecan dorukta! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi - Haberler Ekonomi
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Yerli otomobil TOGG'da heyecan dorukta! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi

Haberler.com, Servet Uzun - Ekonomi
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Yerli otomobil TOGG'un dünya sahnesine çıkmasının ardından ne zaman yollara çıkacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili merakları gideren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk seri üretimin 2022 yılının son çeyreğinde başlayacağını ifade etti. Otomobilin satışıyla ilgili bilgi veren Bakan Varank, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin şubat sayısında, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'a verdiği röportajda, Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOGG'DA SON DURUM

Türkiye'nin Otomobili'nin ABD'de katıldığı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) küresel çapta ses getirdiğini belirten Varank, TOGG'un seri üretimi noktasında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Varank, ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatarak, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar." ifadesini kullandı.

Yerli otomobil TOGG'da heyecan dorukta! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi

"ELEŞTİRİLER YERİNİ BEĞENİYE BIRAKACAK"

TOGG'a yapılan eleştirilerin çoğunun yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklandığını gördüklerini belirten Varank, "Marka projelerini hayata geçirdikçe, TOGG'un 'akıllı cihaz' olarak isimlendirdiği elektrikli, ağa bağlı yeni nesil araçlar yollarda görülmeye başlandıkça bu eleştirilerin de yerini takdir ve beğeniye bırakacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli otomobil TOGG'da heyecan dorukta! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

yerli otomobil, TOGG, Ekonomi, Haber

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