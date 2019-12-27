Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay!
Yerli otomobilin tanıtıldığı törende "Made in Turkey" yazmasına kızan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazının "Made in Türkiye" şeklinde düzeltilmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı. Tanıtımda biri SUV biri sedan olmak üzere iki otomobil modeli tanıtıldı.
ERDOĞAN'I KIZDIRAN DETAY
Tanıtım töreninde ekranda "Made in Turkey" yazmasına bozulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazının "Made in Türkiye" şeklinde değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine sunucu duruma müdahale ederek Erdoğan'ın talebi üzerine yazının değiştirilmesini istedi.
İşte törende Erdoğan'ı kızdıran yazı detayı;