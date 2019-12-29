: Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı

29.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:31

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araziye fabrika kurulacak. 22 milyar liraya mal olacağı belirtilen yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

EMLAK PİYASASI CANLANDI

Yerli otomobil üretim tesisinin Gemlik'te kurulacağının açıklanması, ilçede emlak piyasasını canlandırdı. Gemlik'te emlakçılar ve müteahhitler, taleplerin bir günde arttığını söyledi. Gayrimenkul Danışmanı Gökhan Kurt, "Fabrikanın Askeri Hara bölgesine yapılacağı duyulduktan sonra Gemlik'teki tüm emlakçıların telefonu susmuyor. Gayrimenkul fiyatlarının zaman içinde tavan yapacağından, 2 katına kadar çıkacağından eminiz. Bu durumdan sonra Gemlik'ten taşınmaz mülk alan herkes kazanır diye düşüyorum. Fırsat bu fırsat, bence kimse kaçırmamalı" dedi.

"TELEFONLARIMIZ HİÇ SUSMUYOR"

Gayrimenkul Danışmanı Caner Uzunkaya da, "Yerli ve milli otomobilimizin Gemlik'te yapılacak olmasından dolayı gurur duyduk. Fabrikanın Gemlik'te olması kesinlikle ilçede gayrimenkul sektörünü etkileyecek ve fiyatları 2 katına çıkaracak diye düşünüyorum. İlçemizi pozitif anlamda etkileyecek bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Konut faizlerinin daha da indirilmesinin ardından satışların daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Telefonlarımız hiç susmuyor, yatırımcılara buraya gelip Gemlik'i değerlendirmeleri için sesleniyorum" diye konuştu.

GEMLİK'TE BÜYÜK İSTİHDAM

Yerli otomobilin Gemlik'te üretilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Gürkan Şahin ise, "Fabrikamız hayırlı olsun. Gemlik'teki iş bulamayan insanlar için büyük bir avantaj oldu. Gemlik'teki yapılaşma sorununun da zaman içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Araba konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bir Gemlikli olarak" ifadelerini kullandı.

60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

58 yıllık rüyası yerli otomobil, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve büyük bir organizasyonla dünya kamuoyuna tanıtıldı. Yerli otomobil ile ilgili detaylarda ardı ardına geliyor. Bunlardan biri de aracın arıza yapması durumunda uzaktan müdahale edilecek.

YILDA 175 BİN ADET ÜRETİM

Yatırımın süresi başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 300'ü nitelikli toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek.Yerli otomobilin Ön gösterim versiyonu SUV ve konsept Sedan modellerinin dış tasarımında yer alan belirgin ve keskin hatlar otomobillerin sağlam ve güçlü karakterini dışa vururken aynı zamanda önümüzdeki yıllarda genişleyecek ürün gamının dizayn DNA'sını oluşturuyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ YER ALIYOR

Otomobilin iç mekânında kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor. Dijital bilgi-eğlence ekranı hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Ekran otomobilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

SESLİ KOMUT ÖZELLİĞİ

Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün tasarımı, sesli komut özelliğinin de desteğiyle alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor.

Kaynak: DHA

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