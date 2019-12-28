: Yerli otomobil arıza yaparsa uzaktan müdahale edilebilecek

28.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:15

58 yıllık rüyası yerli otomobil, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve büyük bir organizasyonla dünya kamuoyuna tanıtıldı. Yerli otomobil ile ilgili detaylarda ardı ardına geliyor. Bunlardan biri de aracın arıza yapması durumunda uzaktan müdahale edilecek.

FABRİKANIN TEMELİ 2020 YILINDA ATILACAK

Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi'nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa Gemlik'te kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.

YILDA 175 BİN ADET ÜRETİM

Yatırımın süresi başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 300'ü nitelikli toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek.Yerli otomobilin Ön gösterim versiyonu SUV ve konsept Sedan modellerinin dış tasarımında yer alan belirgin ve keskin hatlar otomobillerin sağlam ve güçlü karakterini dışa vururken aynı zamanda önümüzdeki yıllarda genişleyecek ürün gamının dizayn DNA'sını oluşturuyor.

30 BİN OTOMOBİLLİK ALIM GARANTİSİ VERİLDİ

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi.

TASARIMDA LALEDEN ESİNLENDİLER

Türkiye'nin otomobili tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. Otomobilin ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ YER ALIYOR

Otomobilin iç mekânında kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor. Dijital bilgi-eğlence ekranı hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Ekran otomobilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

SESLİ KOMUT ÖZELLİĞİ

Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün tasarımı, sesli komut özelliğinin de desteğiyle alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor.

5 KİŞİLİK AİLEYİ AĞIRLAYACAK

C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlıyor.

ARIZA DURUMUNDA UZAKTAN MÜDAHALE

Yerli otomobille ilgili dikkat çeken özelliklerden biri de, arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

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