Yerköyspor yeni İlhan Parlak'lar peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yerköyspor yeni İlhan Parlak'lar peşinde

Yerköyspor yeni İlhan Parlak'lar peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dönemde yaptığı altyapı çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini kazanan Yerköyspor, hafta sonu altyapı seçmelerine hazırlanıyor.

Son dönemde yaptığı altyapı çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini kazanan Yerköyspor, hafta sonu altyapı seçmelerine hazırlanıyor. Türk futboluna yeni İlhan Parlak'lar kazandırma mottosuyla altyapı seçmelerini ilan eden Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin yaptığı açıklamada 26 Haziran Cumartesi günü altyapı seçmeleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, altyapı seçmeleri ile ilgili verdiği bilgilerde, "Amacımız ilçemizdeki yetenekli çocukları Türk Futboluna kazandırmak. Bu sene ilk kez düzenleyeceğimiz organize altyapı seçmelerimiz ilçe halkından gelen yoğun talep üzerine gerçekleştirilecek. Yahyalı ilçe Stadı'nda yapacağımız seçmelerin sonucu kadromuza katacağımız minik futbolcuların tüm ekipmanları kulübümüzce karşılanacak. Yahyalı'da şenlik havasında düzenleyeceğimiz bu organizasyon futbol altyapı çalışmaları için yeni bir başlangıç olacak" dedi. Seçmelere bu sezon attığı 9 golle Kayserispor'un ligde kalmasında çok önemli rol oynayan Kaptan İlhan Parlak'ın davet edildiğini belirten Hacı Yusuf Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "İlhan Parlak, altyapımızdan yetişen bir oyuncu. İlhan minik futbolcu kardeşleri ile yakından ilgileniyor. Şayet Kayseri'de olursa mutlaka katılacağını söyledi. İnşallah organizasyonumuz hayırlara vesile olur" dedi. - KAYSERİ

Yerköyspor yeni İlhan Parlak'lar peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Coşkun Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yerköyspor yeni İlhan Parlak'lar peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:41:14. #1.15#

title