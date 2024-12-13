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Ülgen: "Şehrin tanıtımı ve marka değerlerinin arttırılması önemli"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Afyonkarahisar'ın coğrafi, kültürel ve ekonomik potansiyeli ele alınırken, şehrin tanıtımı ve marka değerlerinin artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Afyonkarahisar'ın coğrafi, kültürel ve ekonomik potansiyeli ele alınırken, şehrin tanıtımı ve marka değerlerinin artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Ülgen, şehrin kültürel değerlerine yaptığı katkılarla adından söz ettiren iş insanı İbrahim Alimoğlu'nu ziyaret etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'nin kurulmasına öncülük eden ve bu çalışmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Alimoğlu, ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Ziyaret kapsamında Ülgen, Alimoğlu'nu bu başarısından dolayı tebrik etti. Görüşmede, Afyonkarahisar'ın coğrafi, kültürel ve ekonomik potansiyeli ele alınırken, şehrin tanıtımı ve marka değerlerinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Alimoğlu, iş yerinde sergilediği ve uzun yıllar boyunca topladığı eski eserler hakkında Ülgen'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İbrahim Alimoğlu, nazik ziyaretinden dolayı Uğur Ülgen'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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