- Türkiye Şampiyonası maçında kavga çıktı

İSTANBUL - U18 Türkiye Şampiyonası grup elemeleri 7. Grup 5. hafta mücadelesinde tribünlerde kavga çıktı. Emniyet güçleri kavgayı güçlükle ayırdı.

Fatih Mimarsinan Stadı'nda oynanan U18 Türkiye Şampiyonası grup elemeleri 7. Grup 5. hafta müsabakasında İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Mecidiyeköyspor'u konuk etti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında misafir takım tribününden edilen küfürlerin ardından tribünler bir anda birbirine girdi. Olaylara müdahale eden emniyet güçleri, kavgayı zorlukla kontrol altına aldı.

Müsabaka, tribünde çıkan olayların ardından uzatma dakikaları tamamlanmadan 3-1'lik skorla Mecidiyeköyspor'un galibiyeti ile sona erdi.