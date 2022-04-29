Mersin Büyükşehir'den Tarsus ve Çamlıyayla'daki Üreticilere Alıç Fidanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımda alternatif ürün oluşturulması için üreticilere fide ve fidan desteğini sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Tarsus ve Çamlıyayla'daki üreticilere de alıç fidesi dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle alıç fideleri üreticilere teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nin yürüttüğü çalışma kapsamında diğer ilçelerde olduğu gibi Tarsus ve Çamlıyayla'daki üreticilere de alıç fidesi dağıtımı yapıldı. Düzenlenen törenle 22 üreticiye toplam 489 alıç fidesi teslim edildi.

TARSUS VE ÇAMLIYAYLA'DA 22 ÜRETİCİYE ALIÇ FİDANLARI ULAŞTIRILDI

Geçtiğimiz günlerde diğer ilçelerde düzenlenen alıç ve avokado fidanı dağıtımına ek olarak Tarsus'ta toplam 15 üreticiye 347, Çamlıyayla'da ise 7 üreticiye 142 alıç fidanı verildi. Dağıtım törenine Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Meclis üyeleri Ünzile Kuru ile Ali Boltaç, Tarsus Belediyesi Meclis üyesi Ali Erhan Okyay, CHP İlçe Başkanı Ozan Varal, Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü Selçuk Şahutoğlu, Tarsus Koordinasyon Şube Müdürü Soner Yetgin, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"BU KENTTE TARIMIN DURMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü Selçuk Şahutoğlu, Mersin'in Türkiye'nin en değerli tarım kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Sıfır rakımdan 3 bin rakıma kadar 86 ürünün yetiştiği bir kentte yaşıyoruz. Bu kentte tarımın durması mümkün değil. 86 çeşit ürünün içerisinde bunlardan 9 tanesi de ülkede üretim ve yetiştiricilik anlamında da ilk sıraya yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımızın öncülüğünde biz de tarımın önemini, küçük ölçekli üretim yapan üreticilerimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN BAŞKAN SEÇER'E TEŞEKKÜR

Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Benli, her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin tarımsal desteklerden yararlandıklarını belirterek, "Bu, çiftçilerimiz için Vahap Başkanımızın bize vermiş olduğu sözlerden biridir. Biz, Vahap Seçer'e derneğimiz ve muhtarlarımız adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, tarımın içinden gelen bir Belediye Başkanıyla çalışmanın ayrıcalığını yaşadıklarını ifade ederek, "Seçildiği günden bu yana üreticiye çeşitli destekleri oldu. Büyükbaş, küçükbaş hayvan, kaz, çeşitli fidanlar ve ekipmanların dağıtımı yapıldı. Bugün de bir farkındalık yaratarak artık kırsal kesimde, dağlarımızda sürekli yetişen alıcı tekrardan hayata geçirebilmek için yapılan bir proje ile alıç dağıtım fidanı dağıtıldı" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ünzile Kuru, çiftçilerin üretim yaparken çektikleri sıkıntıları dile getirerek, "Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e göreve geldiği günden itibaren tüm Mersin'de tarıma ve çiftçilere yönelik ve özellikle kadınları önceleyerek gerçekleştirdiği tüm projeler için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"BU ÇOK İYİ BİR DESTEK"

Projeye katılarak alıç fidanı alan üretici kadınlardan Hayırlı Erat, "Bu çok iyi bir destek. Fide, fidan bulmak çok zor. Dışarıdan alacak olsak çok pahalı. Kendin üretmeye kalksan onu da beceremiyoruz. Onun için çok memnun oluyoruz böyle desteklerden dolayı" dedi.

Alıç fidanı alan üreticilerden Danyal Yapıcı, "Sayın Başkanıma çiftçiye verdiği katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.