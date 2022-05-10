Tarsus Belediyesi, Atıl Arazilere Silajlık Mısır Ekimi Yapıyor

TARSUS, MERSİN (ANKA) -

Tarsus Belediyesi, hayvancılık ile uğraşan çiftçilere destek sağlamak amacıyla atıl durumda olan belediye arazilerine silajlık mısır ekimi yaptı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yerli tohumun yaygınlaştırılması ve belediye arazilerinin değerlendirilip hayvancılığın desteklemesi hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Tarsus Belediyesi, toplam 10 dönüm atıl durumda olan belediye arazisine, yerli tohum silajlık mısır ekimi yaptı. Ekim işlemi, toprak analizleri sonrası özellikle küçükbaş hayvan üreticilerine yem desteği sağlamak amacıyla gönüllü çiftçi Hüseyin Özer tarafından yapıldı. Ekim sonrası Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından zaman zaman kontrol ve bakımları yapılarak hasat sürecinde de elde edilen mısırların tamamı hayvancılık yapan çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN VATANDAŞLARA HASAT İLE YEM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Çiftçileri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, uygulamayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda baraj yolu üzerinde belediyemize ait 10 dekarlık bir alandayız. Daha önce bu alan boş bir şekilde ve atıl bir vaziyette duruyordu. Biz burayı bu şekilde üretime dahil etmiş olduk. Buradaki ana gayemiz çiftçimizi desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ücretsiz yem desteği sağlamak. Yerli tohumumuz oldukça verimli. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde özellikle belediyemiz sınırları içerisinde bulunan arazileri birebir takip etmek için çaba sarf ediyoruz. Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'ın da bu yönde çok ciddi talimatları var ve biz de bunu yerine getirmek için buradayız. Boş bulabildiğimiz veya işgal edilmiş alanların tamamını kendi bünyemize alıp Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak ekimlerini, dikimlerini veyahut mevcut üzerinde ağaç örtüsü varsa bunların kullanımını bizzat belediye olarak kendimiz takip edip kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ekim sonrası bir çocuğun büyümesi gibi burayı da takip edeceğiz ve bunu da çiftçimize yerli tohumun kalitesi ile göstermiş olacağız. Çiftçilerimizi toprak analizi konusunda ayrıca uyarmak istiyoruz. Analiz çok önemli, toprağımız neyi istiyorsa, ne kadar istiyorsa o kadarını ekelim."

Tarsus Belediyesi'nin destekleri ile gönüllü olarak ekim işlemi gerçekleştiren Çiftçi Hüseyin Özer ise "Belediyemizin çalışmalarından çok memnunuz. Her türlü destek sağlanıyor. Ben belediyemiz destekleri ile karnabahar ve brokoli ekmiştim, güzel bir kazanç elde ettim. Bu vesileyle belediyemizin her daim yanındayız. Başkanımız Haluk Bozdoğan'a destekleri için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.