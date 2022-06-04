Söke Belediyesi ikinci kez buğday hasadı yaptı - Haberler

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Söke Belediyesi ikinci kez buğday hasadı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Söke Belediyesi ikinci kez buğday hasadı yaptı

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Belediyesi tarafından üretimi yapılan buğdayların hasadına başlanırken, Belediye Başkanı Levent Tuncel gerçekleşen hasadı yerinde izledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Belediyesi tarafından üretimi yapılan buğdayların hasadına başlanırken, Belediye Başkanı Levent Tuncel gerçekleşen hasadı yerinde izledi.

Geçtiğimiz yıl başlatılan proje çerçevesinde Söke Belediyesi'ne ait atıl durumdaki araziler üretime kazandırıldı. Söke Belediyesi'ne ait 70 dönümlük arazide üretilen buğdaydan elde edilecek un, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuluyor. Atıl arazilerin değerlendirilmesi, tarımda örnek uygulamaların hayata geçirilmesinin yanında önemli bir sosyal belediyecilik örneği olan proje çerçevesinde ikinci kez hasat sevinci yaşanıyor.

Tarımsal üretimin bugünün dünyası ve gelecek için önemine vurgu yapan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Söke Belediyesi olarak tarımsal üretimde örnek projeler ortaya koymanın yanında üretimini yaptığımız ürünleri halkımızla paylaşmanın mutluluğunu geçen yıl yaşamaya başladık. Bu yıl daha verimli bir hasat dönemi yaşıyoruz. İmkanlarımız dahilinde mutlu bir toplum oluşturmak adına çalışmalar yapıyoruz. Belediyemiz birimleri ve personelinin gayretleri ile gerçekleştirilen üretimin Sökemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

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