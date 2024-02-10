Sinop'ta 700 adet salep dikimi yapıldı

Sinop'ta yaklaşık 700 adet salep dikimi yapıldı

SİNOP - Sinop'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden sertifikalı yaklaşık 700 adet salep dikimi yapıldı.

Sinoplu iş kadını Janset Şanlı tarafından dikilen saleplerden verim alınırsa dikimine devam edilecek. Ayrıca Şanlı, aynı bölgede olan lavanta bahçesini de turizme açmayı planladıklarını söyledi. İlk defa salep dikimi yaptıklarını belirten Sinoplu iş kadını Janset Şanlı, "Şu an bu alanda salep dikimi yapıyoruz. Salep fidelerini diktik. Salep doğada artık toplanması yasak olan bir bitki türü. Ama çok da talep gören, kıymetli bir bitki. Soğanından da yetiştiriliyor ama biz soğan dikim zamanını geçirdik. Şu an fide olarak dikiyoruz. Bunlar sertifikalı ürünler. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden iznini alarak dikiyoruz. Biz salepi ilk kez diktik, deneme amaçlı diktik. Bu topraklarda ne kadar verimli olabilir diye bakıyoruz. Deneme amaçlı olarak yaklaşık 700 tane diktik. Eğer istediğimiz verimi alırsak çoğaltacağız" dedi.

Çevre düzenlemeleri biterse lavanta bahçesini turizme açmayı planladıklarını belirten Şanlı, "Lavantamız bahçemizde toplamda yaklaşık 22 dönüm arazi üzerine kuruldu. Bu sene de Denizli'den gelen 4 yıllık lavantaları diktik. Kısmet olup, çevre düzenlemelerimizi yetiştirebilirsek turizm açmayı düşünüyoruz. Lavantanın yağı yapılabiliyor, sabunu da yapılabilir. Çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. 2 tür lavantamız var. İntermedia türü görsel olan lavantamız. Onu daha çok yağından ziyade görsel alanda kullanacağız çünkü boyları bir metreyi geçiyor. Diğeri de yağlık olan lavantamız. Onu da 7 dönüme diktik. Asıl ürün bazında kıymetli olan 7 dönüme diktiğimiz olan lavanta" diye konuştu.