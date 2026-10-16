Haberler

Sigortacı Göktaş, sel hasarında trafik sigortası ve DASK'ın karşılamadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sigortacı Göktaş, sel hasarında trafik sigortası ve DASK'ın karşılamadığını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sigortacı Yakup Göktaş, sel hasarlarında trafik sigortasının aracı, DASK'ın ise konutu karşılamadığını söyledi. Göktaş, araçtaki sel hasarını kaskonun, konut ve iş yerlerindeki hasarı ise konut ve iş yeri sigortasının karşılayacağını belirtti.

Sigortacı Yakup Göktaş, selden kaynaklı oluşan araç hasarlarında trafik sigortasının ve konutlardaki hasarlarda DASK poliçesinin hasarı karşılamadığını söyleyerek, "Sel hasarlarında araçlardaki hasarı kasko, konut ve iş yerlerindeki hasarı da konut ve iş yeri sigortası karşılar" dedi.

Trafik sigortasının araçlardaki sel hasarını karşılamadığını söyleyen Sigortacı Yakup Göktaş, "Trafik sigortası sel hasarını karşılamaz. Trafik sigortası, kara yolunda aracınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan bir poliçedir. Bu sigortanın içine de herhangi bir madde ekleyemeyiz. Araçlarımızda kasko sigortası varsa ve poliçenin içerisinde sel sularına karşı teminat almış isek ki genel itibariyle vardır. Bunun içerisinde muafiyet de yoksa kaskomuz bu sel hasarını karşılar. 10 yaşın üzerindeki araçlarda genel itibari ile belli başlı sigorta şirketleri kasko yapıyorlar. Burada gerek muafiyetli oluyor, gerekse de muafiyetsiz poliçe yapılabiliyor. Tabi primleri biraz yüksek olabiliyor ama yapılabiliyor" dedi.

Göktaş, konutlarda ise DASK poliçesinin sel-su hasarlarını karşılamadığını; konut veya iş yeri poliçesinin yaptırılması gerektiğini söyleyerek, "DASK, zorunlu deprem sigortası doğal afet dediğimiz bir olay. Deprem sonucu oluşan risklerde DASK poliçesi devreye girer ama sel hasarı bu DASK poliçesinin içerisinde yer almaz. Bu nedenden dolayı da gerek iş yerlerinde gerekse de konutlarımızda konut sigortası, iş yeri paket sigortası gibi poliçeleri eğer yapabilirsek bunların içerisinde yangın, yıldırım, infilak, grev, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, sel-su hasarı gibi teminatları içerir. Böylelikle o poliçeler de oluşan sel hasarını karşılar. Sel-su hasarlarında gerekli şekilde bir muafiyet vardır genel şartlar çerçevesinde. O muafiyet düşüldükten sonra geri kalan tüm tazminatı karşılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi

Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır’dan kariyerine mola
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

Görüntü Türkiye'den! Deste deste paralar kiralık daireden çıktı

Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim

Saat sisteminde tarihi karar! Türkiye de yeni döneme geçiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı

Tek o giydi! Gerçek gurmeler hemen anladı

Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, şimdi dünya onu konuşuyor
Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz

Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz