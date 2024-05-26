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Iğdır'da Şehitlere Saygı Temalı Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

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Iğdır Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Şehitlere Saygı temalı Birinci Turan Yolu Bisiklet Turu, 60 bisiklet severin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Ercan Turan, tur öncesinde yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak ve tüm şehitlere saygı göstermek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Tur, Dilucu sınır kapısında başlayıp Devlet Üretme Çiftliği'nde sona erdi.

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği bisiklet sporunu seven 60 kişinin katıldığı" Şehitlere Saygı temalı" Birinci Turan Yolu Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Iğdır Valisi Ercan Turan şehitlere saygı temalı bisiklet turu öncesi " Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için tüm şehitlerimize saygı temasıyla birinci Turan Yolu bisiklet turunun Iğdır'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Turan şöyle konuştu:

"Iğdır'da bisiklet sporunu destekleyeceğimizi söylemiştik. İlimizde sivil toplum kuruluşlarından gelen istek üzerine geleneksel hale gelmesini umduğumuz Turan yolu bisiklet turunu başlattık. Bundan sonra birinci Turan yolu bisiklet turu geleneksel hale gelecektir. Şu an Dilucu sınır kapsındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dilucu sınır kapsıyla ilgili olarak Turan kapısı ifadesini kullanmıştır. Özel gayretleriyle burada 20 km alan ana vatana Türkiye'ye katılmış ve Turan ile özellikle Azerbaycan'la, Nahcivan'la sınırımız oluşturulmuş. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu aziz hatırasını yaşatmak için bir de tüm şehitlerimize saygı temasıyla birinci Turan Yolu bisiklet turunun Iğdır'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bisiklet sporu sağlıklı bir yaşam için temiz bir yaşam için hava kirliliği için hava kirliliği acısından önemli bir spor biz bu  konuda farkındalığı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ellerinde Türk devletleri bayraklarıyla Bisiklet turuna katılan sporcular şehitlerimize saygı temalı Birinci Turan Yolu Bisiklet Turuna katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Dilucu sınır kapısında başlayan Tur 22 kilometrelik mesafede yer alan Devlet Üretme Çiftliğinde sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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