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Rent Asist Pro'nun Kira Garantili Satışında Mağduriyet İddiası

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Kahraman Erbek ve kardeşleri tarafından kurulan Rent Asist Pro, Albaraka Türk ile işbirliği yaparak kira garantili satışlar gerçekleştirdiğini iddia etmekte; ancak yatırımcıların mağdur olduğu öne sürülmekte. Avukat Muhammet Burak Balkıs, şirketin taahhütlerini yerine getirmediğini ve mülk sahibine kira ödemelerini aktarmadığını belirtti.

Seyfettin Erbek, Kahraman Erbek ve Sinan Erbek kardeşler tarafından kurulan Rent Asist Pro Limited Şirketi üzerinden Venezia Mega Outlet'te Albaraka Türk'e ait olan iş yerlerini satmaya yetkili olduklarını iddia ederek yatırımcıları büyük bir mağduriyet ile karşı karşıya bıraktığı iddia edildi. Kira garantili satışa yatırım yapan mağdurlar adına konuşan avukat Muhammet Burak Balkıs Şirketin satış kira garantisi vaadiyle gerçekleştirdiği ancak verilen taahhütleri yerine getirmediğini iddia etti.

İddiaya göre, Albaraka Türk Gayrimenkul'ün Venezia Mega Outlet'deki iş yerlerini kira geliri şartıyla yatırımcılara sunma konusunda işbirliği yapan Rent Asist Pro, yatırımcılara sadece kendilerinin yetkili olduğunu belirterek satışları yönlendirdi. Hazırladıkları fiyat listelerini işyerlerinin sahibi olan Albaraka Türk yetkilileri de teyit edince, yatırımcı güven duyarak dükkanları satın aldı. Ancak kısa bir süre sonra, kiracıların ödemelerine rağmen Rent Asist Pro'nun kira bedellerini mülk sahiplerine aktarmadığı iddia edildi. Mağdur olan mülk sahipleri, şirketin Venezia Mega Outlet'teki satış ofisine haciz işlemleri başlattı. Mağdurlar adına konuşan avukat Muhammet Burak Balkıs savcılığa suç duyusunda bulunacaklarını ve söz konusu şirkete haciz işlemi başlattıklarını ifade etti. Balkıs, yaşanan süreç sonunda, mağdurlar hem kira gelirlerinden oldu hem de Albaraka Türk markasına güvenerek satın aldıkları Veneviza Mega Outlet'teki iş yerlerini kiraya vermekte büyük zorluk yaşadı. Bu olayla ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu olurken, mağdur olan yatırımcılar yetkililerden çözüm bekliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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