Odunpazarı Belediyesi, Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde Tasarruf ve Çevre Dostu Çalışmalar Yapıyor

Odunpazarı Belediyesi, kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla tasarruf etmeye devam ediyor. Vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, sera, park ve bahçeleri başta olmak üzere tüm yeşil alanlarda ve tarımsal çalışmalarda Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde üretilen yüzde 100 organik solucan gübresini kullanıyor. Böylece tasarruf eden belediye aynı zamanda da kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirliliğinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

5 dönümlük alan üzerinde 250 metrekare kapalı alana sahip olan Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Yukarıçağlan Mahallesi'nde bulunuyor. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bu tesiste solucanların bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelen solucan gübresini üretiyor. 2017 yılında yapımı tamamlanan Odunpazarı Belediyesi Solucan Gübresi Üretim Tesisinde bugüne kadar 30 ton solucan gübresi üretildi. Yaklaşık 13 milyon solucanın bulunduğu tesiste 2023 yılında ise 13 ton solucan gübresi üretildi. Üretilen bu gübrenin 8 tonu Odunpazarı Belediyesi'nin tarımsal üretim ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanıldı. Geriye kalan 5 ton çiftçilere dağıtıldı. 2023 yılında gübre üretiminin belediyeye karı ise 500 bin lira oldu.

BİLİM VE TEKNOLOJİYİ DE TAKİP EDİYORLAR

Odunpazarı Belediyesi, Solucan Gübresi Üretim Tesisinin bulunduğu alanın 800 metrekaresine sera kurdu. Bu serada solucan gübresi ile değişik bitkiler üzerinde besleme denemeleri yapılıyor. Gerçekleştirdiği bu çalışmalarda bilim ve teknolojiyi takip eden belediye, yeni yeni yatırımlar yapmayı da sürdürecek. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Solucan Gübresi Üretim Tesisi çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Solucan Gübresi Üretim Tesisini ziyaret eden Başkan Kurt, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alıyor.

NEDEN SOLUCAN GÜBRESİ?

Solucan gübresi yüksek organik yapısı toprağın humus seviyesini ve organik madde miktarını artırırken; sorunlu, verimliliğini, organikliğini yitirmiş ve sürekli kimyasala maruz kalmış toprakların ıslahını sağlar. Toprak verimliliğini, dolayısıyla ürünün verimini artıran solucan gübresi, toprağın nem, tuz, pH ve strüktürünü düzenler. Toprağın su tutma kapasitesini ve havalanmasını artıran solucan gübresi, toprağın besin maddelerini daha uzun süre tutması ve bitkinin besin maddelerinden daha fazla yararlanmasını sağlar. Gübre içerisindeki makro ve mikro besin elementleri yavaş salındığı için bitki daha uzun süre beslenir ve iyi bir kök yapısı oluşturduğu için kök hastalıklarına karşı, sağlıklı bitki gelişimi sağladığı için genel hastalıklara karşı bitkiye direnç sağlar.