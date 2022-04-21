Mezitli Belediyesi'nden İhtiyaç Sahipleri İçin Sebze Bahçesi

Mezitli Belediyesi, gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artış üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için harekete geçti. Hayata geçirilen uygulama ile Mezitli'nin farklı bölgelerinde belediyeye ait boş alanlarda tarımsal üretim yapılacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak almaları sağlanacak.

Uygulama ilk olarak Mezitli Belediyesi Çocuk Hobi Bahçesi yanında bulunan 1 dönümlük alanda başladı. Belediye çalışanları, alanda, domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, roka, maydanoz nane gibi sebze ve yeşillikler dikildiği bir bahçe oluşturdu. Sulanması ve bakımı belediye çalışanları tarafından düzenli olarak yapılacak bahçede ürünler yetişmeye başladığı zaman vatandaşların ücretsiz olarak ihtiyacı kadarını toplaması sağlanacak.

Benzeri projeleri yurtdışında görerek Türkiye'de de uygulamak istediklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli, yardımsever, iyi insanların yaşadığı bir kent olma özelliğini her zaman göstermiştir. Son dönemde özellikle gıda ürünlerinde yaşanan aşırı artışla vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olabilmek adına yurtdışına yaptığım ziyaretlerde benzerlerini gördüğüm bir uygulamayı hayata geçirdik. İlk olarak çalışanlarımız tarafından 1 dönümlük arazide domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, roka, maydanoz nane gibi sebze ve yeşillikler dikildiği bir bahçe oluşturduk. Bakımını sulamasını yaparak ihtiyaç sahipleri için hazır hale getireceğiz" dedi.

Mezitli'de yaşayan hiçbir vatandaşın gıda maddelerine ulaşamama gibi bir sorun yaşamaması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için tüm tedbirleri aldıklarının da altını çizen Başkan Tarhan, "Projemizi önümüzdeki günlerde daha da geliştirerek, parkların köşelerinde, kaldırım kenarlarında kısacası bulduğumuz her alana dikimler yaparak daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya çalışacağız. Belirli dönemlerde takviye desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına AŞ sağlayacağız" diye konuştu.